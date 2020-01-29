В ЛНР сообщили о сложении полномочий представителя Украины на переговорах в Минске

Луганск, 29 января. Представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам контактной группы Валерия Лутковская сложила свои полномочия. Об этом в среду заявила журналистам представитель Луганской Народной Республики (ЛНР), глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

По словам Кобцевой, во время заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам стало известно, что Валерия Лутковская прекращает работать в белорусской столице. Другие подробности не приводятся.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев регулярно нарушает Минские соглашения.