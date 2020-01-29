Шаповалов указывает на подготовку боевиков ПНС к срыву перемирия в Ливии

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают терроризировать мирное население ливийской столицы Триполи и ее окрестностей. Так, члены преступных бандформирований, подконтрольных марионеточному режиму Файеза Сарраджа, попросту выгоняют жителей населенного пункта аль-Хиша, угрожая им оружием, для того, чтобы организовать в их домах укрепленные позиции. Об этом сообщил в своем Twitter один из местных пользователей соцсети с псевдонимом @rohebs. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов считает, что вполне можно ожидать какой-то очередной провокации от террористов ПНС, которое, судя по всему, не хочет решать ливийский вопрос путем переговоров.

Стоит отметить, что члены террористических группировок, на которые опираются триполитанское «правительство», несмотря на введенный с 12 января режим прекращения огня, продолжают устраивать провокации, что говорит о неспособности окружения Сарраджа соблюдать какие-либо договоренности. Впрочем, чего еще можно было ожидать от откровенных бандитов и джихадистов, которые издеваются над населением Триполи, отбирают у людей последнее, похищают детей и вымогают за них выкупы у родственников.

По большей части бесчинства на оккупированных ПНС территориях Ливии устраивают сирийские наемники, переправленные в североафриканское государство при непосредственном участии Анкары. Сбежавшие из Идлиба исламисты являются ключевым дестабилизирующим фактором в регионе, они неоднократно пытали и избивали невинных ливийцев. Очевидно, что Саррадж и его боевики хотят всячески сорвать установившийся режим прекращения боевых действий, периодически совершая нападения на силы Ливийской национальной армии (ЛНА).

По мнению политолога, факт выселения членами бандформирований ПНС жителей деревни, находящейся неподалеку от линии соприкосновения сторон ливийского конфликта, может говорить о том, что в Триполи не намерены соблюдать перемирие, а хотят сорвать его. Такие действия вполне можно было ожидать от утратившего свою легитимность псевдогосударственного органа, главарем которого является Саррадж.

«Действительно, данные действия по выселению жителей деревни (аль-Хиша. — Прим. ФАН) из своих домов, которые расположены фактически на линии огня, выглядят подозрительно. Не совсем понятно, зачем это делать, особенно в условиях прекращения огня. Есть смысл тех или иных гуманитарных акций в случае военных действий, но в условиях прекращения огня это выглядит достаточно сомнительной операцией с неопределенными целями. Понятно, что перемирие, которое сейчас существует, является очень хрупким, и то, что происходит в рамках деятельности ПНС и ее вооруженных бандформирований, позволяет предположить, что Триполи готовится к тем или иным военным действиям. В рамках подобной подготовки вполне возможны действия, в том числе и провокационного характера, которые приведут к срыву мирного процесса», — считает аналитик.

Также собеседник ФАН подчеркнул, что наемники ПНС из сирийского Идлиба, прибывшие на ливийскую территорию при помощи турецких властей, явно не поспособствуют мирному урегулированию. Он добавил, что, вероятно, Файез Саррадж не хочет договариваться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, о чем свидетельствует насильственное выселение около 70% жителей поселка аль-Хиша, расположенного неподалеку от расположения сил ЛНА.

«Несмотря на перемирие [в Ливии] и проведенные два раунда переговоров в России и Германии, ситуация все еще остается очень напряженной. Несмотря на усилия международного сообщества и эмбарго (ООН. — Прим. ФАН) на поставки вооружений, которое, как мы видим, не действует, на территории, подконтрольной ПНС, по-прежнему находятся боевики, вывезенные из Сирии. Эти радикалы являются серьезными силами в рядах группировок Триполи — конечно, это вызывает определенные опасения. Видимо, ПНС не собирается договариваться, а все-таки сориентировано на военное разрешение ситуации», — предположил Владимир Шаповалов.

Напомним, именно при содействии Анкары на территорию Ливии массово перебрасываются сирийские наемники, терроризирующие местное население ливийской столицы. Джихадисты чувствуют себя здесь безнаказанно и творят бесчинства, грабя и избивая людей, похищая ливийцев и их детей, чтобы затем требовать выкуп у их близких.