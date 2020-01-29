Facebook может использовать личные данные как для рекламы, так и для информационных войн

Москва, 29 января. Американская социальная сеть Facebook может использовать личные данные пользователей как для таргетированной рекламы или рекомендаций, так и в качестве инструмента для ведения информационных войн. Такое мнение в среду высказал председатель совета директоров агентства по развитию информационных технологий Артем Клюшин.

«Соцсеть может использовать полученные данные как массовую информацию, а может и как информационное оружие. Мы передаем наши личные данные, кликая на пользовательское соглашение, даже не вдаваясь в список полномочий, которые передаем», — пояснил он «ПолитЭксперту».

Можно представить, какой огромный массив данных поступает в руки Facebook, учитывая зависимость людей от соцсетей и охват аудитории. При этом Клюшин выразил уверенность, что российский закон о надежном Интернете позволит защитить россиян от риска манипуляций их данными со стороны Facebook — компании, которая прежде уже неоднократно попадалась на продаже личных данных своих пользователей.

Отметим, что Facebook и Twitter в скором времени могут столкнуться с определенными проблемами в России. Обе социальные сети не предоставили Роскомнадзору ответ на запрос о локализации баз данных российских пользователей. Если ответ не будет получен к 31 января, компании ждут серьезные последствия. Отказ от локализации грозит многомиллионным штрафом. В случае первого нарушения с юрлиц может быть взыскано до 6 млн рублей, в случае повторного — от 6 до 18 млн рублей.