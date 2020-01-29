«Сделка века» Трампа призвана оправдать военное присутствие США на Ближнем Востоке

Москва, 29 января. План президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, так называемая «сделка века», приведет к новому конфликту и обеспечит США присутствие на Ближнем Востоке, считает военный эксперт Сергей Простаков.

Трамп пытается навязать американский вариант урегулирования палестино-израильского конфликта, чтобы обосновать присутствие военного контингента США в регионе. При этом «сделка» лоббирует интересы израильской стороны, лишая Палестину части территории и водных ресурсов.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что для палестинского народа «сделка века» обернется лишь полной зависимостью от Израиля. Кроме того, план Трампа предполагает, что США полностью откажутся от соглашений, которые были заключены в Кэмп-Дэвиде и Осло.

«Для палестинцев «сделка века» означает полностью зависимую от Израиля жизнь в квазисамоуправляемых анклавах, занимающих очень маленькую территорию. Ни один из палестинских лидеров, как и весь народ, на такое заведомо не согласится, что означает начало нового противостояния на Ближнем Востоке», ― заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Простаков считает, что Вашингтон пытается «урвать» кусок от проблемного региона. Однако с последствиями этой политики США столкнется весь мир.

«Конфликтом воспользуются и региональные, и глобальные игроки, особенно США, для того, чтобы усилить свое влияние, ослабив конкурентов. Всему миру предстоит столкнуться с последствиями нестабильности и потенциального военного конфликта, к которому фактический ультиматум Трампа подталкивает Израиль и Палестину. Очевидно, американцы делают ставку на решение вопроса силовым путем, рассчитывая на подавляющее военное превосходство Израиля и свою потенциальную поддержку», ― подытожил эксперт.

Во вторник Трамп представил «сделку века», которая якобы призвана разрешить палестино-израильский конфликт. План главы Белого дома предполагает создание двух государств: арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. При этом Иерусалим, в соответствии с планом, останется неделимой столицей Израиля.

США стремительно теряют свои позиции на Ближнем Востоке, в начале года положение Вашингтона в регионе резко ухудшилось после убийства иранского генерала, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. На сегодняшний день уже три страны требуют, чтобы американские войска покинули регион ― Сирия, Иран и Ирак.

Ранее в Багдаде прошла демонстрация против присутствия военных Соединенных Штатов в Ираке. Реакция Ирака на беззаконные акции США наглядно свидетельствует о том, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!) не утратил свою актуальность в настоящее время.