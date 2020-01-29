Бизнес отца на господрядах приучил экстремиста Жукова к жизни за счет народа

Москва, 29 января. Фигурант так называемого «московского дела» Егор Жуков использует расчетный счет своего отца для сбора средств.

Жуков, которого уже прочат в новые лидеры «оппозиции», публично выстраивает образ обычного студента, однако умалчивает о безбедном существовании за счет отца-предпринимателя Сергея Жукова, сообщают «Народные новости».

Жуков-старший занимал высокие посты в отечественной космической отрасли. Отец новой иконы протеста возглавлял в 2011–2014 годы кластер космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково», а в 2015 году стал главой компании «Аэронет НТИ».

Кроме того, Сергей Жуков ведет активную предпринимательскую деятельность, зарабатывая на господрядах. Он является гендиректором ЗАО «Центр передачи технологий», который входит в состав АО «Энергомаш имени академика В. П. Глушко», имеющий годовую выручку размером в 20 миллиардов рублей.

В рамках своего бизнеса Жуков-старший сотрудничал со структурами «Газпрома», тем самым получая деньги из государственного бюджета.

Несмотря на обеспеченную жизнь за счет бюджетных средств, обучение в престижном вузе, Егор Жуков продолжает поборы с россиян, оправдывая экстремистские высказывания. При этом отец «оппозиционера» отказался раскрывать данные о количестве полученных в ходе сбора пожертвований.

Таким образом, потенциальный лидер «оппозиции», существуя фактически за счет госбюджета, не отказывается от возможности заработать на сборе средств.