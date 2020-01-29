Милонов потребует от силовиков возбуждения уголовного дела об отравлении младенца гашишем

Неожиданная смерть четырехмесячного ребенка в поселке Правдинский Пушкинского района Московской области в июле прошлого года вызвала неподдельную скорбь и сочувствие общества к его родителям. Синдром внезапной детской смерти (гибель от остановки дыхания внешне полностью здорового младенца до одного года) диагностируется редко, но такие случаи бывают. Однако совсем недавно появились результаты токсикологической экспертизы, которая определила, что погиб ребенок в результате отравления снотворным, которое подмешивал ему в детское питание его собственный отец. Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что мужчина сознательно причинял ущерб здоровью своему сыну, лишь бы не слышать его плача. В интервью Федеральному агентству новостей парламентарий заявил, что отца погибшего мальчика следует судить как убийцу.

«Никаких благих намерений у него не было, — сказал собеседник ФАН. — Он убил ребенка — и судить его нужно не по простой статье об убийстве, а об убийстве лица, находящегося в беспомощном положении. За умерщвление несовершеннолетнего, согласно нашему уголовному законодательству, дают больше, соответственно, и получить этот преступник должен по полной».

По словам депутата, никаких смягчающих обстоятельств тут нет и быть не может — это не убийство по неосторожности, ведь мужчина заведомо знал, что лекарства, которые он давал мальчику, могли причинить ему вред.

«Конечно, он не собирался его именно убивать, но пичкать ребенка сильнодействующими химическими препаратами — это все равно, что стрелять у него над головой. Небольшая ошибка — и мальчик мертв», — считает Милонов.

Парламентарий обратил внимание на еще один вопиющий случай, произошедший 28 января в Санкт-Петербурге. Оставленный без присмотра годовалый ребенок съел находившееся в квартире наркотическое вещество — гашиш. Результатом стала срочная госпитализация мальчика и интерес со стороны правоохранительных органов к его родителям. Их уже привлекли по статье КоАП о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Однако этого недостаточно, уверен собеседник ФАН.

«Это стопроцентная уголовщина, — считает политик. — Я напишу депутатский запрос в прокуратуру и следственный комитет и потребую возбуждения по этому факту уголовного дела. Тем временем этих отца и мать нужно временно лишить родительских прав и поместить в психиатрическую клинику, где лечат наркозависимых. Они не только сами по себе негодяи и наркоманы — они еще и оставили беспомощного ребенка в опасности. По сути это то же самое, что положить перед ребенком на стол заряженный пистолет».

Хорошей профилактикой подобных случаев, по словам парламентария, может стать поголовная проверка населения России на предмет наркотической зависимости.