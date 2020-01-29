WADA заявило о 145 махинациях с допинг-пробами в Московской лаборатории

Монреаль, 29 января. Всемирное антидопинговое агентство обнаружило 145 махинаций с допинг-пробами российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. С таким заявлением выступил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

По словам спортивного функционера, подозрительные измерения были выявлены в ходе работы с мая по ноябрь минувшего года. В итоге эксперты пришли к заключению, что пробы 145 из 298 спортсменов, находящиеся под патронажем Московской лаборатории, якобы были изменены. Он уточнил, что в некоторых случаях изменения данных были датированы задним числом.

«Всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли те или иные записи», — пояснил он.

Юнгер подчеркнул, что специалисты WADA смогли установить, какие данные были удалены и когда, однако не в каждом случае смогли восстановить их. По его словам, каждая из 298 подозрительных проб будет проверена, а вся информация об этом потом — представлена широкой общественности.

Напомним, в декабре 2019 года WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Из-за санкций РФ в течение четырех лет запретили участвовать в крупных международных турнирах, а также быть хозяйкой турниров.

При этом российским спортсменам разрешили выступать на крупных международных соревнованиях, но только после дополнительных тестов на допинг. Кроме того, им можно будет соревноваться только под нейтральным флагом. РУСАДА выразило несогласие с этими санкциями. Тогда WADA решило доказать их правомерность в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

На минувшей неделе WADA временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, запретив лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена».