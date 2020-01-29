Москва, 29 января. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подвел итоги своей работы. Он считает, что удалось добиться экономического роста на рынках ЕАЭС.

1 февраля Тигран Саркисян покинет свой пост. Председательство переходит от Армении к Белоруссии. Пока имя преемника неизвестно.

Саркисян отметил, что при нем был принят новый Таможенный кодекс и совершена цифровая трансформация экономики.

«Но в целом я могу сказать, что за четыре года проделана огромная работа», — подчеркнул Саркисян, его слова передает телеканал «МИР24».

Он отметил, что видна положительная динамика в экономиках Кыргызстана и Армении. Новый Таможенный кодекс позволил сократить время на оформление грузов внутри ЕАЭС.

Кроме того, цифровизация повысила эффективность предпринимательской деятельности. По словам Саркисяна, важно было найти справедливый подход по вопросу таможенных пошлин для всех членов Евразийского союза. И будущее союза зависит от этих решений, резюмировал он.

Ранее Саркисян заявил, что членство Армении в ЕАЭС соответствует национальным интересам. Он уверен, что этот экономический курс нужно сохранить и в будущем.