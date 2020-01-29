Депутат НС ДНР Лепа назвал синхронизацию с ЕС непосильной ношей для экономики Украины

Украинская политика евроинтеграции столкнулась с неразрешимыми противоречиями. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, доктор экономических наук Роман Лепа.

Синхронизация с ЕС

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Европейском союзе. По его словам, программа правительства Украины предусматривает «амбициозную цель» — через пять лет страна должна синхронизировать свою политику со странами — членами Евросоюза. В частности, это касается «Европейского зеленого соглашения» (ЕЗС).

«Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха», — заявил Гончарук, добавив, что предложил вице-президенту Европейской Комиссии Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты в рамках ЕЗС.

Кроме того, глава украинского правительства обратил внимание, что Киев собирается трансформировать Украину в конкурентную экономику с «энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей».

Неразрешимые противоречия

По мнению Романа Лепы, украинская политика евроинтеграции столкнулась с неразрешимыми противоречиями.

«Противоречивые заявления украинских политиков уже стали обычным явлением. Однако в вопросе евроинтеграции они были единодушны. Более того, курс Украины на евроинтеграцию закреплен законом, принятым Верховной радой и подписанным в феврале 2019 года действующим на тот момент президентом Петром Порошенко», — заметил Роман Лепа.

Депутат НС ДНР обратил внимание, что теперь вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что несмотря на то, что членство в ЕС является стратегической целью, торопиться туда не нужно. Объясняет это Кулеба тем, что членство в ЕС подразумевает таможенный союз с его членами, а это невыгодно для Украины.

«У меня, как и у любого здравомыслящего человека, возникает вопрос — а зачем тогда был устроен Майдан и все сопутствующие мероприятия в 2014 году, если позиция Виктора Януковича и правительства была ровно такой же — отложить подписание договора об ассоциации с ЕС и добиться более выгодных условий для Украины?» — задается вопросом Роман Лепа.

Депутат отметил, что теперь Гончарук заявляет, что за пять лет Украина должна синхронизировать политику со странами Европейского союза, в том числе в вопросе «Европейского зеленого соглашения». В связи с этим высказыванием у Романа Лепы возникает несколько вопросов.