Волочкова решила судиться с экс-супругом Вдовиным из-за 3 млн долларов

Москва, 29 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова собирается подать в суд на экс-супруга Игоря Вдовина, который, по словам танцовщицы, одолжил у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул. Об этом сообщает издание Starhit.

Артистка в течение продолжительного времени пыталась решить проблему без скандала, однако все ее попытки вернуть деньги были безуспешными. Теперь, по словам Волочковой, ситуацию придется решать в суде.

«История тянется уже 10 лет, но в этом году я буду бороться. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои средства своих женщин, своих детей», — призналась звезда.

Ранее Волочкова рассказала, что воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну одна. По ее словам, отец их совместного ребенка — бизнесмен Вдовин — с дочерью видится очень редко. Волочкова настаивала на том, чтобы девочка больше общалась со своим отцом, потому что ей это очень нужно.

Ранее Волочкова заявила, что дочь Ариадна провела новогодние праздники с отцом и его новой пассией Ириной Николаевой в Финляндии.