РФ выступает против ближневосточного урегулирования без согласования с Палестиной

Москва, 29 января. Палестино-израильский конфликт невозможно решить в одностороннем порядке, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя американский план по урегулированию, более известный как «сделка века».

Российский министр призвал Евросоюз и ООН присоединиться к процессу деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Международный квартет должен подключиться к обсуждению так называемой «сделки века» США по ближневосточному урегулированию, также эта инициатива, безусловно, должна получить оценку с палестинской стороны», — отметил Лавров.

Кроме того, американский план раскритиковал замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов. По словам дипломата, Вашингтону было необходимо консультироваться с палестинской стороной при разработке плана.

«Позиция России не изменилась, мы поддерживаем образование независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме (Кудсе)», — напомнил Богданов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал «сделку века» по ближневосточному урегулированию. По его словам, Израиль поддержал этот план, а Палестина присоединится к нему в будущем. Однако власти Палестины уже выступили против сделки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими ВВС на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Ираке.

Жители региона все чаще выступают против агрессивной политики Вашингтона с призывами «янки, гоу хоум». Однако США игнорируют даже официальные требования ближневосточных стран о выводе военного контингента.