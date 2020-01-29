Вирусолог Щелканов назвал российские города, где может появиться коронавирус

Коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года, заявил замглавы Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов. Вирусолог Михаил Щелканов также уверен, что риск высокой эпидемической ситуации в России продлится до конца марта.

По словам Чуланова, риск появления коронавируса на территории России очень высокий. В число факторов, которые способствуют этому, эксперт включил высокий темп прироста заболеваемости вирусом в Китае. Специалист замечает, что возникают новые случаи заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами. Не стоит забывать, что существует высокая активность миграции населения между Россией и Китаем.

С таким прогнозом согласился профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. Он объяснил, почему и до какого времени будет оставаться высокий риск появления коронавируса в России.

«Чем выше интенсивность эпидемиологического процесса на территории эпицентра — центральных районах Китая и авиасообщения с той или иной страной, тем выше вероятность заноса вируса, — озвучил свое мнение вирусолог в беседе с Федеральным агентством новостей. — Начиная с завтрашнего дня и до конца марта вероятность будет оставаться высокая, и тут ничего не сделаешь, к сожалению. Я ранее говорил, что ненулевая вероятность существует уже с самых первых дней развития эпидемической ситуации».

Никакие жесткие пограничные мероприятия не отменят возможность проникновения вируса на территорию той или иной страны, включая Россию, говорит собеседник ФАН.

«Классикой жанра считается, когда инфицированный человек в инкубационном периоде без клинических проявлений пересекает пограничный контроль. По истечению инкубационного периода человек заболевает уже на новой территории. Пограничный контроль является необходимой, но не достаточной мерой. Необходимо поддерживать на высоком уровне готовность всей системы обеспечить биологическую безопасность государства», — сообщил Щелканов.

В числе возможных мер по профилактике может быть снижение авиасообщения со страной, где находится эпицентр появления вируса, полагает эксперт.

«Тут не нужно стесняться, так как никакая политкорректность не работает, а своя рубашка ближе к телу. Это цинично и не политкорректно», — заявил собеседник ФАН.

Тем не менее в Российской Федерации существует лучшая в мире система обеспечения безопасности людей от эпидемий, утверждает Щелканов.

«Поэтому все, что делается в России не просто соответствует, но даже немного превышает необходимый уровень. У нас разработаны системы, работающие в городах, где есть наивысшая вероятность проникновения вируса, — Москва, Санкт-Петербург и Дальневосточный регион. При этом идет очень интенсивная и эффективная работа, которая не видна простому обывателю», — добавил вирусолог.

Напомним, информация о заражении неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань появилась в конце декабря прошлого года. В ходе исследований выяснилось, что причиной заболеваемости стал новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Ученые пока не разработали вакцину от китайского короновируса. По последним данным, вирус унес жизни 132 человек, инфицированы более 6 тысяч человек, выздоровел 91 человек.

На текущий момент Роспотребнадзор разработал меры для недопущения распространения нового вируса по России. Одним из них является проверка китайских туристов.