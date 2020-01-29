Песков прокомментировал предложение ввести термин «верховный правитель»

Москва, 29 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести в Конституцию России термин «верховный правитель».

Песков пояснил, что комиссия, которая работает над обсуждением поправок в конституцию, рассматривает много предложений, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже в свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера. В результате обсуждения какие-то будут отсеиваться, а какие-то — приниматься», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в настоящее время комиссия работает в дискуссионном режиме. Песков также ответил на вопрос журналиста о том, поддержала ли бы администрация главы российского государства соответствующее предложение и есть ли мнение у президента на этот счет.

Песков назвал предложение ввести термин «верховный правитель» новой инициативой.