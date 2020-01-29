Захар Прилепин призвал психиатров поставить диагноз российским «либералам»

Москва, 29 января. Писатель Захар Прилепин предложил специалистам в области психиатрии сделать заключение о здоровье российских «либералов». Так Прилепин прокомментировал скандал вокруг Андрея Макаревича и фильма о «Машине времени».

«Слежу тут лениво за одним скандалом очередным. Где одной рок-звезде не дали денег на художку про него. Дело, конечно, не в скандале. Дело, в который уже раз, совсем в другом», — написал Прилепин в Facebook.

По словам Прилепина, представители российской «либеральной тусовки» регулярно жалуются на «режим», при этом пользуются всеми благами этого «режима» без стеснения и «сидят аккуратно возле бюджета».

Если государство не дает «либералу» денег по каждой его просьбе, то он «заходит в свой блог на «Эхе», или в «Новую газету» или в «Огонек», который лежит в тоталитарной стране на каждом углу и в каждом втором самолете», и пишет очередную антироссийскую колонку. Прилепин уверен, что поведение российских либералов должно заинтересовать психиатров.

«Либерализмом в России должны заниматься не политологи, а психологи (психиатры?). Совершенно серьезно говорю. Надо собрать комиссию профессионалов, которая возьмет тридцать ведущих либеральных деятелей (не их самих, но их биографии, анамнез) — и сделает большое профессиональное заключение о том, что за всем этим поведением скрывается», — заявил писатель.

Прилепин уверен, что за поведением «либералов» стоит нечто большее, чем «тоска о свободе», печаль из-за собственного театра, квартир в Москве, сытых субсидий от государства и выпущенных миллионными тиражами книг, пишет РИА SM-News.

Макаревич рассказал, что к 50-летию группы «Машина времени» известные российские режиссеры планировали снять совместный фильм из нескольких киноновелл. Однако Минкультуры РФ отказал в финансировании проекта, поэтому съемки решили отменить. Режиссер Павел Лунгин, который должен был снимать одну из картин для фильма, признался, что ему неизвестно об отмене съемок. Кроме того, режиссер не знает и о «запрете» фильма.