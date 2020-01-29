Сенатор Климов ответил на призыв ПАСЕ к России выполнять решения ЕСПЧ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации говорится, что комитет по мониторингу ассамблеи будет «внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации», и в скором времени предоставит полный доклад по этому вопросу. В этом же проекте резолюции подчеркивается, что каждое государство-член ПАСЕ обязано выполнять решения ЕСПЧ.

«Мы — члены ПАСЕ, и сейчас наш зампред Госдумы Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ. То есть ассамблея — наш общий орган. Это не орган кого-то, чтобы нас пороть или воспитывать. Это орган, в котором мы тоже сегодня имеем полновесный голос и работаем», — напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор Андрей Климов.

По его словам, как и остальные члены Совета Европы, Россия рассказывает коллегам о законодательных изменениях, которые готовятся в нашей стране.

«Мы можем обмениваться опытом, но это не значит, что мы будем беспрекословно кого-то слушать и выступать в роли мальчиков для битья или школьников, которым надо у кого-то спрашивать разрешение, — заявил парламентарий. — Это первый важный момент. Одна из нынешних поправок в Конституцию — ровно об этом. А второй момент заключается в том, что все, что сегодня отрабатывается в качестве поправок, полностью соответствует основополагающим разделам Конституции, которые не меняются. А они в свою очередь опираются на основополагающие принципы международного права. За эти линии никто выходить не собирается».

Андрей Климов считает, что призыв ПАСЕ к России выполнять решения ЕСПЧ связан с тем, что «традиционные оппоненты Москвы все извращают с утра до вечера и запускают фейки про какие-то конституционные перевороты и прочую белиберду».

«А когда их спрашиваешь, о чем они вообще, выясняется, что они даже не читали поправок», — заметил сенатор.

Он подчеркнул, что поскольку изменения, о которых идет речь, не затрагивают основополагающих разделов Конституции, то их можно было бы принять без всероссийского голосования, но президент РФ Владимир Путин, будучи гарантом Конституции, посчитал необходимым ввести эти поправки только после того, как свое мнение выскажут граждане Российской Федерации.