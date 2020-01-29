Саратов, 29 января. Следователи призвали суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину. Об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда Саратова.

СК попросил отстранить от работы саратовского министра. Отмечается, что ранее чиновница стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Как пишет РИА Новости, соответствующее ходатайство Следственного комитета будет рассмотрено 30 января в 15.00 по московскому времени.

«По Мазиной сегодня поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности», — уточнили в ведомстве.

17 января Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной. Помимо нее, фигурантами уголовного дела стали и другие сотрудники регионального министерства здравоохранения.

По версии следствия, осенью 2018 года Минздрав Саратовской области заключил три контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений региона, при этом министра, а также других должностных лиц ведомства уведомили о несоответствии предлагаемой техники условиям государственного контракта.

СК установил, что сотрудники регионального министерства превысили должностные полномочия в личных интересах и в интересах фирмы-поставщика, поэтому дали указание врачам принять несоответствующие аппараты.

В Следственном комитете уточнили, что преступления выявили сотрудники УФСБ РФ и ГУ МВД РФ по Саратовской области. В министерстве заявили о готовности содействовать расследованию уголовного дела в дальнейшем. В декабре правоохранители провели обыски в квартире Мазиной.