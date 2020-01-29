Мишустин утвердил штаб по профилактике коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин утвердил штаб по профилактике коронавируса Россия готова справиться с угрозой китайского коронавируса. Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил состав нового оперативного штаба. Вопросы профилактики под контроль возьмут министры транспорта и здравоохранения (Евгений Дитрих и Михаил Мурашко), глава МЧС Евгений Зиничев. Штаб возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. В состав вошли еще несколько членов правительства и ряда надзорных служб. Отметим, что на данный момент коронавирус в России не выявлен, хотя в Китае он поразил почти 6 000 человек, 132 случая — с летальным исходом, свыше тысячи — в тяжелом состоянии. Почти все случаи зафиксированы в провинции Хубэй. По данным нашего посольства, сейчас в этом регионе находятся как минимум 177 россиян, большинство из них в Ухане, где вирус вызвал массовую пневмонию. Увы, покинуть город наши сограждане пока не могут из-за карантина.

Подозреваемый в убийстве депутата Алабушева найден мертвым Новые подробности открываются в деле об убийстве депутата Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги. Оперативники нашли тело главного подозреваемого. Это 38-летний житель Зернограда, где и произошло ЧП. По предварительным данным, мужчина убил чиновника, а затем покончил с собой. Вероятной причиной кровопролития стала личная неприязнь. В момент трагедии супруги находились у себя дома. На телах погибших обнаружены рубленые раны. Сейчас по поручению главы следкома Александра Бастрыкина для расследования дела направлены опытные криминалисты. Отметим, что 64-летний Алабушев — академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук. В региональной думе он активно занимался аграрной политикой. Точный мотив его убийства еще предстоит вычислить.

В Дании написали, что Аушвиц освободили американцы Громкий дипломатический скандал едва не устроило посольство США в Дании. Дипломаты, по случаю мероприятий в память о жертвах холокоста, написали в Twitter, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в годы Второй мировой войны был освобожден американскими войсками. Хотя на самом деле его пленников спасли солдаты Красной армии. Дипломаты, впрочем, извинились и ошибку признали. Было она случайной или намеренной, теперь остается лишь догадываться. Напомним, что ранее в Польше разгорелся похожий скандал, но уже с участием президента Украина Владимира Зеленского. Тот, выступая с польским коллегой Анджеем Дудой назвал виновником Второй мировой не только Германию, но и СССР. А, говоря об освобождении Аушвица, не упомянул о советской армии. Власти нашей страны такую позицию украинского лидера раскритиковали.