Мишустин утвердил штаб по профилактике коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин утвердил штаб по профилактике коронавируса
Россия готова справиться с угрозой китайского коронавируса. Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил состав нового оперативного штаба. Вопросы профилактики под контроль возьмут министры транспорта и здравоохранения (Евгений Дитрих и Михаил Мурашко), глава МЧС Евгений Зиничев. Штаб возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. В состав вошли еще несколько членов правительства и ряда надзорных служб. Отметим, что на данный момент коронавирус в России не выявлен, хотя в Китае он поразил почти 6 000 человек, 132 случая — с летальным исходом, свыше тысячи — в тяжелом состоянии. Почти все случаи зафиксированы в провинции Хубэй. По данным нашего посольства, сейчас в этом регионе находятся как минимум 177 россиян, большинство из них в Ухане, где вирус вызвал массовую пневмонию. Увы, покинуть город наши сограждане пока не могут из-за карантина.
Подозреваемый в убийстве депутата Алабушева найден мертвым
Новые подробности открываются в деле об убийстве депутата Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги. Оперативники нашли тело главного подозреваемого. Это 38-летний житель Зернограда, где и произошло ЧП. По предварительным данным, мужчина убил чиновника, а затем покончил с собой. Вероятной причиной кровопролития стала личная неприязнь. В момент трагедии супруги находились у себя дома. На телах погибших обнаружены рубленые раны. Сейчас по поручению главы следкома Александра Бастрыкина для расследования дела направлены опытные криминалисты. Отметим, что 64-летний Алабушев — академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук. В региональной думе он активно занимался аграрной политикой. Точный мотив его убийства еще предстоит вычислить.
В Дании написали, что Аушвиц освободили американцы
Громкий дипломатический скандал едва не устроило посольство США в Дании. Дипломаты, по случаю мероприятий в память о жертвах холокоста, написали в Twitter, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в годы Второй мировой войны был освобожден американскими войсками. Хотя на самом деле его пленников спасли солдаты Красной армии. Дипломаты, впрочем, извинились и ошибку признали. Было она случайной или намеренной, теперь остается лишь догадываться. Напомним, что ранее в Польше разгорелся похожий скандал, но уже с участием президента Украина Владимира Зеленского. Тот, выступая с польским коллегой Анджеем Дудой назвал виновником Второй мировой не только Германию, но и СССР. А, говоря об освобождении Аушвица, не упомянул о советской армии. Власти нашей страны такую позицию украинского лидера раскритиковали.
ЛАГ раскритиковала «сделку века» по Израилю и Палестине
«Сделка века» по Израилю и Палестине вызывает все больше сомнений в мировом сообществе. План США по решению конфликта на Ближнем Востоке может нарушить законные права палестинцев на их землю. Такую оценку дал генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт. Он заявил, что мира не достичь, игнорируя позицию одной из сторон. А так называемая «сделка века» узаконит оккупацию палестинских территорий, которую Израиль продолжает с 1967 года. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп встретился с израильскиим премьером Биньямином Нетаньяху. Они предложили план, по которому Иерусалим должен безоговорочно стать столицей Израиля, а за Палестиной остались бы несколько восточных районов города. При этом оба государства должны признать друг друга. Вот только президент Палестины Махмуд Аббас, который в переговорах, кстати, не участвовал, раскритиковал такие условия.