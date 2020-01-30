Сирийская армия освободила от террористов деревню на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 30 января. Сирийская правительственная армия взяла под контроль деревню Аль-Гадфа и уничтожила оккупировавшие регион террористические группировки. Таким образом, Сирийская арабская армия (САА) освободила всю ось к востоку от города стратегически важного города Маарет-ан-Нуман, который был освобожден буквально накануне.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий.

Подразделения сирийской армии продолжают операции против террористических организаций в провинции Идлиб, они идут сразу по нескольким направлениям. По информации военных источников, САА ведет ожесточенные бои с террористами в окрестностях населенного пункта Вади-эль-Дейф, прилегающего к деревне Мааршамша, которая была освобождена в минувшую субботу.

Параллельно с этим армейские подразделения САА жестко ответили на нападение незаконных вооруженных группировок на оси населенного пункта Самка. В результате деревня была полностью освобождена, а террористы понесли большие потери.

В течение последних двух дней армии Дамаска также удалось зачистить от джихадистов города Маар-Шмарин, Такана, Тель-Манас, Дейр аль-Гарби, расположенные на юге Идлиба.

Напомним, что 28 января сирийской армии удалось занять крупный город Маарет аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Занимавшие его боевики бежали еще ночью без боя. Маарет-ан-Нуман расположен на юге провинции Идлиб и являлся крупным форпостом террористов из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

В данный момент сирийские военные укрепляют свои позиции в освобожденном городе, инженерные подразделения также заняты его разминированием.

Ранее также сообщалось, что сирийские силы окружили турецкий наблюдательный пункт в районе населенного пункта Сурман на юго-востоке провинции Идлиб после зачистки ряда населенных пунктов от незаконных вооруженных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.