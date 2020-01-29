Пластический хирург Еприкян рассказала правду об операциях Пугачевой

Москва, 29 января. Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала правду о проведенных операциях певицы Аллы Пугачевой. По ее словам, именно из-за этих процедур поклонники стали удивляться внешнему виду исполнительницы.

Как уточнила специалист, в современном мире есть несколько проверенных способов, которые могут помочь добиться омоложения. Она напомнила, что поклонники Примадонны давно стали замечать изменения во внешности кумира.

По данным издания «Дни 24», по мнению фанатов, Пугачева часто появляется на публике и выкладывает в социальных сетях фотографии с обновленным лицом. Сама артистка говорит, что стареет достаточно быстро, но старается делать все, чтобы выглядеть лучше.

Еприкян не сомневается, что Пугачева проходит различные процедуры для лица и тела. По ее словам, певица ходит на курсы специального массажа на регулярной основе, а также принимает необходимые витамины для кожи, волос и так далее.

«Кроме того, нельзя исключать и проведение полноценных хирургических операций, даже несмотря на возраст. Если никаких противопоказаний нет, подобные процедуры вполне возможны», — говорится в сообщении.

Напомним, поклонники Примадонны российской поп-сцены Аллы Пугачевой не узнали «помолодевшую» певицу на новом фото. Снимок артистка, поздравившая подписчиков со старым Новым годом, опубликовала на своей странице в Instagram. Многим поклонникам Пугачевой не понравилось, как певица выглядит на фото. Подписчики заподозрили, что артистка использовала фотошоп или прибегла к услугам пластических хирургов.