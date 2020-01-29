Ученые из Китая нашли способ добывать чистую энергию из водорода

Пекин, 29 января. Китайские ученые из Университета Цинхуа в Пекине создали экологически чистые топливные элементы, работающие на водороде, пишет Journal of Renewable and Sustainable Energy.

Специалисты использовали сплав галлия, индия, олова и висмута для получения энергии. При погружении сплава и алюминиевой пластины в воду образуется водород.

Протонообменная мембрана топливного элемента получает электрическую энергию из химической. По словам исследователя Цзин Лю, этот способ получения энергии считается очень эффективным.

Его главным преимуществом является безопасность. Кроме того, данный метод экологически чистый — единственный продукт, который появляется при химической реакции — вода.

Прочность реакции обеспечивает висмут, добавил Лю. Однако он считает, что нужно снизить затраты на производство такой энергии.

Ученые пока решают проблему постреакционного разделения смеси. Нужно найти эффективный метод утилизации побочных продуктов.

Китайские ученые верят, что их исследования откроют новые возможности для «зеленой» энергетики, пишет издание Planet Today.

Ранее сообщалось, что британские ученые разработали 3D-модель, которая помогла восстановить голос египетского жреца. Его мумия была найдена в начале 19 века.