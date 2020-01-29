Соловейчик назвал новые гиперзвуковые ракеты для «Панцирь-С» угрозой для беспилотников

Усиление противовоздушной обороны страны, в том числе оснащение новейшими гиперзвуковыми ракетами зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С», является составной частью действий министра обороны РФ Сергея Шойгу по техническому обновлению боевых подразделений. Более того, новые гиперзвуковые ракеты станут угрозой для вражеских беспилотников. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Новая гиперзвуковая ракета

Российский ЗРК «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость 5 Махов и более», — заявил он.

Кроме того, Слугин рассказал, что новая ракета значительно быстрее подлетает к цели. Это в свою очередь повышает скорострельность комплекса, потому что быстрее освобождается канал стрельбы. Также в боевую часть ракеты не нужно будет вкладывать много взрывчатки для разлета осколков — их эффективность выше за счет скорости соударения.

При этом Слугин обратил внимание, что ракеты ЗРК «Панцирь-С» не оснащаются головками самонаведения. Причина заключается в том, что на тех дальностях, на которых работает комплекс, необходимые задачи решаются за счет системы телеуправления ракетой с боевой машиной.

Угроза для беспилотников

Как отметил Владимир Соловейчик, то, что комплекс ПВО «Панцирь-С» усовершенствован, то, что появилась новая, гиперзвуковая, ракета — это важное достижение отечественного ВПК. Эта мера явно усилит противовоздушную защиту тех или иных объектов, в том числе и от возможных атак беспилотных летательных аппаратов.

«Защита от беспилотников — это весьма актуально. Вспомним хотя бы атаки на авиабазу «Хмеймим» в Сирии или на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Усиление систем противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ является составной частью действий министра обороны по техническому обновлению боевых подразделений. Новые ракеты, как и весь комплекс ПВО «Панцирь-С», могут применяться и для защиты гражданских объектов, как мест проживания граждан, так и народнохозяйственных», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, ввод в строй новой ракеты повысит продажи комплекса ПВО «Панцирь-С» в зарубежные страны. Такого рода комплексы могут пригодиться потенциальным покупателям российского оружия при любых обстоятельствах.

«В странах НАТО наверняка появятся разного рода крики и вопли «об отставании от РФ в военно-технической сфере» и требования увеличить их военные бюджеты. Разумеется, любителя военных авантюр учтут новый фактор и, возможно, их желание атаковать защищенные комплексом ПВО «Панцирь-С» объекты поубавиться», — заключил Владимир Соловейчик.

Российские комплексы «Панцирь-С» за все время своего боевого применения сбили примерно 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных уголках мира. В Сирийской Арабской Республике работают две группировки «Панцирей»: на авиабазе «Хмеймим» и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.