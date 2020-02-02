Университет «Синергия» может быть замешан в сборе отпечатков пальцев у восьмиклассников

Директор гимназии №2 Красногорска, в которой сотрудники университета «Синергия» без разрешения родителей брали отпечатки пальцев у школьников для профориентационного теста, получила от МВД РФ отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом Ирина Штейнберг сообщила Федеральному агентству новостей. Редакция направила в ведомство запрос для уточнения информации.

«У меня пока нет ответа на вопрос, действительно ли целью было собрать отпечатки пальцев, или это сотрудник «Синергии» решил таким образом заработать деньги, проводя тест. Сейчас проверяется ноутбук, на котором работал специалист. Официально по нему пока нет ответа. Прокуратура и УМВД России по г. о. Красногорск занимаются этим вопросом», — сказала она.

Сотрудники «Синергии» больше пяти лет проводят профориентацию для учащихся гимназии. То, что детей начали тестировать с помощью снятия отпечатков пальцев, для директора и родителей школьников стало шоком. По их словам, тест разработала компания Genetic-test. В его основе — программа по определению способностей и склонностей детей и взрослых «по научному методу «дерматоглифика». Смотрите наш видеорепортаж.

«Здесь грубо нарушено российское законодательство, — заявил корреспонденту ФАН столичный юрист Павел Торубаров. — Сбор и хранение дактилоскопической информации разрешены только с письменного согласия субъекта персональных данных. Поскольку у нас дети — с письменного согласия их законных представителей. Институт «Синергия» должен был как оператор персональных данных получить согласие на их передачу в Genetic-test. А тот должен был получить согласие субъекта прямо или опосредованно о том, что он будет обрабатывать персональные данные».

В гимназии подчеркнули, что тест был проведен по инициативе сотрудника «Синергии» без какого-либо согласования.

«Впервые у нас с ними произошла такая ситуация, — пояснила Ирина Штейнберг. — Сейчас мы не сотрудничаем, совместные работы не проводим. Но официально я с ними не расторгла договор».

По словам собеседницы ФАН, скандальные занятия проводились в четырех восьмых классах. Пятеро родителей написали жалобы на имя директора.

«Они переживают, чтобы в будущей жизни их детей этими отпечатками никто никогда не воспользовался. Я очень на это рассчитываю», — сказала руководитель гимназии.

Член Общественной палаты РФ Елена Сутормина не исключает: «Синергия» и Genetic-test могли передавать персональные данные детей друг другу.

«У них могут быть какие-то внутренние договоренности, корысть, — предполагает общественник. — Вот зачем университету по папиллярным узорам определять, что ждет молодых людей? Если мы не берем противоправную сторону, то куда они денут свои научные исследования? На Запад будут передавать? А перед этим незаконно и бесплатно собирать данные».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин разделяет подобные опасения.

«Я боюсь, что эти люди через несколько лет собираются взламывать счета этих детей, когда они у них появятся, с помощью их отпечатков пальцев. Зачем еще собирать отпечатки прямо сейчас, я не знаю», — отметил он.

Крупнейший частный университет в стране пользуется сомнительной репутацией. «Синергию» обвиняют в низком качестве обучения, липовых дипломах. При этом вуз славится скандальными форумами с полумиллионными билетами и еще более дорогими гостями. В их числе голливудский актер Арнольд Шварценеггер, бизнес-тренер Тони Роббинс, миллиардер Игорь Рыбаков, который во время выступления засыпал участников американской валютой. При этом в прошлом году вуз выиграл полумиллиардный госконтракт на популяризацию предпринимательства.

«Это услуга получения диплома, а не образования. За это они получают финансирование. Поскольку его недостаточно, они придумывают якобы привоз разного рода деятелей, экономических воротил», — высказал свое мнение председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек Кирилл Кабанов.

Ректор «Синергии» Артем Васильев заявил, что университет не сотрудничает с компанией Genetic-test и не имеет отношения к подобным исследованиям.

«Такие тесты у нас не проводили, — подтвердила в интервью корреспонденту ФАН студентка второго курса факультета управления «Синергии» Арина Шепталенко. — Данный тест я не проходила, за два года нам ни разу его не предлагали».

Павел Торубаров подчеркнул: сотрудник университета проводил биометрическое тестирование на бланках Genetic-test, но непонятно, в каких отношениях он состоял с руководством компании. Кирилл Кабанов склоняется к версии, что руководство «Синергии» замешано в деле.

«Думаю, была попытка придумать историю типа фильтра Петрика, чтобы получить так же, как под нее были выделены порядка четырех государственных миллиардов, придумать пиар-проект: «Смотрите, мы изучаем». Но, видно, нашлись на первом этапе здравомыслящие люди, которые сказали, что настолько уж откровенно пытаться украсть бюджетные деньги…» — рассуждает правозащитник.

Мещанский районный суд г. Москвы изучил собранную Роскомнадзором информацию и признал университет виновным в нарушении закона о персональных данных (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ). Частному вузу назначен штраф в 150 тысяч рублей. Мириться с приговором в «Синергии» не намерены.

«Мы не согласны с решением мирового суда и будем его обжаловать в вышестоящей инстанции. Решение в законную силу еще не вступило, поэтому рано делать какие-либо выводы», — прокомментировала ситуацию ФАН директор по коммуникациям университета Надежда Ивкова.

В России сложилась опасная тенденция, считают эксперты: Genetic-test распространен более чем в половине регионов. Так, в 2014 году телеканал «Россия 1» сообщил, что руководство ижевской школы №57 купило у новосибирских ученых прибор, считывающий отпечатки пальцев. Эксперимент на занятиях с психологом должен был сориентировать педагогов, в какие профильные классы отправлять детей, а старшеклассникам помочь определиться с профессией.

«У меня было написано, что я больше подхожу к науке, меня это поразило. Было написано, что из меня получился бы хороший юрист. Но это не те профессии, которые я хотела бы выбрать для себя», — делится впечатлениями от теста восьмиклассница Лиана Арыкова.

ФАН связался с нынешним директором школы. Совпали ли результаты исследований с выбором выпускников, а главное, какова судьба собранных данных, он сказать не смог.

«Женщина, которая имела этот прибор, уже несколько лет не работает в нашей школе. Прибор был ее личный. Она ушла в частную компанию или частной практикой занимается, — сообщил корреспонденту ФАН Сергей Мананков. — По отпечаткам пальцев она определяла склонность к будущим профессиям, что-то типа этого, мне сказали. Честно говоря, я в такие вещи не верю. Поэтому не планирую, чтобы у нас в школе такое было».

Кирилл Кабанов назвал «полной глупостью» идею определения «гениев» и «лузеров» по папиллярным узорам. С ним согласны большинство экспертов. По их мнению, результаты такого тестирования бесполезны, а ребенку могут и вовсе навредить.

«Они не могут быть использованы ни при поступлении в высшее учебное заведение, ни при приеме на работу, к тому же влияют на психику. Молодые люди могут ожидать, что станут очень известными, а на самом деле нужно прикладывать много усилий, должны быть знания. Это уже какое-то шарлатанство!» — переживает Елена Сутормина.

В Российской академии наук подобные тестирования, в частности, разработки компании Genetic-test, еще в 2016 году объявили лженаукой. 20 ученых заявили: дерматоглифика не имеет отношения к генетике и профориентации, предприниматели знают об этом и ради наживы вводят людей в заблуждение. Госучреждениям и частным компаниям Комиссия по борьбе с лженаукой РАН наказала не связываться с коммерческим дерматоглифическим тестированием, а гражданам — избегать подобных платных услуг.

«Модель заработка по франшизе подразумевает, что это не имеет отношения к науке, — заявил корреспонденту ФАН член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин. — Как астрология, хиромантия и френология, эта штука основана на эффекте Барнума. Первые описания результатов предлагают бесплатно. В них содержатся общие утверждения, которые подходят более-менее любому человеку. Это заманиловка».

Дерматоглифическое тестирование на определение способностей и склонностей человека старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН имени Александра Харкевича назвал «новой хиромантией».

«Взяли гадание по линиям на ладонях и навесили к нему наукообразную терминологию, — объясняет ученый. — Использовали то, что дактилоскопия является признанной дисциплиной и можно определить личность по отпечаткам пальцев, что это Вася, а не Петя. Поскольку это используют при расследовании преступлений, у людей складывается ощущение, что это не такой бред, как гадание по ладошке. Но это такой же бред».

В Общественной палате РФ призвали россиян сообщать в правоохранительные органы информацию о незаконном проведении таких тестов. В Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований обратили внимание на то, что подобные манипуляции с отпечатками пальцев априори нарушают права потребителей.

«У нас много методов псевдодиагностики, псевдомедицины, которые рекламируются по телевизору, в Интернете. Эти устройства, методы диагностики должны маркироваться как не имеющие доказанной эффективности. Это было бы правильно», — уверен Александр Панчин.

По его словам, современные коммерсанты без труда получают сертификат соответствия, к примеру, на прибор, считывающий отпечатки пальцев. Но никто не следит за тем, в каких целях он используется. Александр Панчин предложил исправить недоразумение, обязав предпринимателей прописывать в договоре с клиентом, что услуга не имеет подтвержденной эффективности и научной основы.

«Они с этим сертификатом, на котором есть государственная печать, ходят и говорят: «Смотрите, у нас все сертифицировано». Человек, который не понимает этих нюансов, думает: «О, раз сертифицировано, значит, работает! — констатирует собеседник ФАН. — То же самое с патентами. Запатентовать можно все что угодно. Лечение ревматизма с помощью осиновой палочки, собранной в новолуние. Это реальный патент. Но он не означает, что это работает».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что 2019 год стал рекордным по количеству выписанных штрафов за нарушение правил обработки персональных данных: их общая сумма превышает 1 млн рублей. Таким образом, число соответствующих протоколов, составленных за минувший год, выросло на 40%.