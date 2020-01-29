Apple сообщила о рекордной прибыли в истории компании за квартал

Нью-Йорк, 29 января. «Яблочная» корпорация Apple смогла рекордно заработать перед вспышкой нового коронавируса в Китае. Об этом свидетельствуют отчетные данные, опубликованные в среду на сайте компании.

Так, прибыль Apple за первый квартал наступившего финансового года составила 91,8 миллиарда долларов, что на 9% больше показателя за идентичный период 2019 финансового года. В американской компании подчеркнули, что это является рекордом. Чистая прибыль составила 22,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что добиться рекордных показателей «яблочным» удалось, во-первых, за счет продаж за пределами американского рынка — 61% всех вырученных средств. Самыми популярными девайсами стали смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Ранее сообщалось, что вспышка китайского коронавируса может повлиять на сроки начала сборки новой недорогой модели iPhone.

Эпидемия, вызванная новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года. В настоящее время известно, что более 6 тысяч человек заболели, свыше 100 — погибли. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и глава МИД Китая Ван И заявили о готовности активно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса.