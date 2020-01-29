Вассерман напомнил Кравчуку о его прошлом после слов о «встрече» Сталина и Гитлера

Москва, 29 января. Известный публицист Анатолий Вассерман, комментируя высказывание экс-президента Украины Леонида Кравчука о встрече Сталина и Гитлера во Львове, напомнил о его коммунистическом прошлом.

В разговоре с журналистом «Народных новостей» Вассерман отметил, что Кравчук в силу своего государственного опыта должен хорошо помнить историю.

«Я думаю, что секретарь по идеологии ЦК коммунистической партии Украины (пост, который занимал Кравчук в советское время. — Прим. ФАН) должен лучше знать историю родной фракции и историю ее руководителей», — подчеркнул публицист.

По его словам, историкам достоверно известно, что Сталин и Гитлер никогда не встречались лично.

«Деятельность Сталина и Гитлера изучена буквально по минутам и совершенно точно известно, что они ни разу друг с другом не встречались и не имели даже технической возможности встретиться», — заявил Вассерман.

При этом он добавил, что глава СССР и лидер фашистской Германии регулярно общались с руководителями МИД противоположной стороны, о подробностях этих встреч также хорошо известно специалистам.

Напомним, Леонид Кравчук заявил о якобы встрече Сталина и Гитлера в эфире программы «60 минут». По словам бывшего украинского президента, встреча прошла во Львове и привела к началу Второй мировой войны. Таким образом Кравчук пытался объяснить слова нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание войны.

Ранее, во время официального визита в Польшу, Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что в дальнейшем привело к Холокосту.