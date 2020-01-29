Врач Щелканов объяснил, защитит ли медицинская маска от вирусов

Москва, 29 января. Медицинские маски являются одним из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний. Об этом рассказал вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.

Он обратил внимание на тот факт, что большинство людей носят маску неправильно. По словам Щелканова, если человек носит маску больше часа, то она отсыревает и становится «пылесосом» для различного рода частиц, в том числе и возбудителей респираторных заболеваний. Вирусолог отметил, что и больному человеку стоит носить маску. Это необходимо для того, чтобы не заразить окружающих.

«Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов», — сказал Щелканов в разговоре с корреспондентом «Москвы 24».

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце декабря 2019 года. У зараженных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель. Около 9,5 тысячи человек к настоящему моменту заразились коронавирусом, около 150 больных скончались.

Как передают китайские издания, полицейские задержали нескольких человек в Китае по обвинению в распространении слухов о коронавирусе в Интернете, один из которых был привлечен к уголовной ответственности. Он распространял ложную информацию о пневмонии в социальных сетях сетях в китайском Тяньцзинь. Еще нескольких человек привлекли к административной ответственности.