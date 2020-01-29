Депутаты МГД от КПРФ трудоустраивают приближенных для «распила» бюджета

Москва, 29 января. Члены КПРФ, представляющие партию в Мосгордуме, активно используют привилегии народных избранников для трудоустройства своих друзей и родственников.

Издание «Политика сегодня» сообщает, что депутат столичного парламента от фракции КПРФ Павел Тарасов в качестве помощника нанял свою любовницу, которая теперь зарабатывает около 600 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Красная Курилка».

По данным ресурса, Тарасов повысил денежное довольствие своей подчиненной с 35 до 600 тысяч рублей, перераспределив остатки зарплатного фонда. Получив немалые деньги из бюджета, пара провела дорогой новогодний отпуск в Дубае.

Ранее другого депутата от коммунистов подозревали в трудоустройстве близкого человека. По информации СМИ, личный помощник парламентария Екатерины Енгалычевой получает на руки около 400 тысяч рублей.

Кроме того, Елена Шувалова, также являющаяся членом КПРФ, была поймана на финансовых махинациях со средствами, предназначенными для выплат депутатским помощникам. Из-за этого инцидента парламентарий была на грани лишения мандата.

Депутат Мосгордумы имеет право на четырех помощников, которые содержатся за счет бюджета. Нечистоплотные парламентарии трудоустраивают своих приближенных для «распила» казенных денег. При этом депутаты от КПРФ регулярно жалуются на отсутствие зарплаты, которая полагается только председателю думы, его заместителям и главам комиссий.