Пентагон использует потери США от ракетного удара Ирана против Трампа

Количество военнослужащих США, пострадавших в результате ракетного удара Ирана, выросло до 50 человек. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. Федеральное агентство новостей продолжает следить за ситуацией с потерями США в Ираке.

Удобное количество пострадавших

У все военнослужащих диагностированы контузии. Представитель Пентагона подчеркнул, что количество пострадавших может вырасти. Позиция США в этом вопросе очень удобная — кого-то из американцев могут признать контуженными позже, а кого-то наоборот — сначала признать пострадавшим, а потом здоровым.

«Как мы отмечали ранее, это количество только на текущий момент, и оно может поменяться в любой момент, — приводит The New York Times слова представителя Пентагона. — Мы будем незамедлительно сообщать об изменениях».

Количество пострадавших в результате ракетного удара по авиабазе «Айн аль-Асад» 8 января за три недели выросло от нуля до 50 человек. Пентагон до сих пор не признал ни одного погибшего в результате ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей Исламской революции в ответ на убийство генерала Кассема Сулеймани. Иранские источники заявили американскому независимому порталу CitizenTruth, что в результате удара погибли 143 американских военнослужащих, и более 500 получили ранения.

Satellite imagery on Al Asad air base from @PlanetLabs shows five impact points after being hit by Iranian missiles last night.#Iran deliberately avoided hitting populated areas.



I haven't seen any damage reports being released by the Pentagon.

Has anyone else?#NoWarWithIran pic.twitter.com/QZ4Mc9whdB — Ian56 (@Ian56789) January 8, 2020

США «размазывают» потери по Ближнему Востоку

Сразу же после ракетного удара КСИР стало известно о массовой эвакуации раненых американцев из Ирака. Количество техники, которое пришлось применить США, не соответствует озвученному количеству потерь: 9 января командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил о девяти американских транспортных самолетах, которые эвакуировали раненых американцев в Израиль, Иорданию и Багдад. Еще до этого стало известно о вертолетах медслужбы, которые приземлились в аэропорту Родоса.

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft.



Flew in earlier today. Makes you wonder why!



Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

24 января Пентагон заявил о гибели в сирийской провинции Дейр-эз-Зор американского военнослужащего Антонио Мура, который якобы погиб в ДТП при зачистке трассы. При этом никаких сообщений о смертельных ДТП на востоке Сирии не поступало.

Here are the flag-draped remains of Spc. Antonio Moore, who was killed in a vehicle rollover in Syria on Friday. Soldiers placed their name tapes and unit patches on his casket before the ceremony sending him back to the U.S.



This Army photograph by Spc. Angel Ruszkiewicz. pic.twitter.com/fxed5rAIKK — Dan Lamothe (@DanLamothe) January 27, 2020

Гибель Антонио Мура, как и ряд других смертельных инцидентов с американскими военнослужащими на Ближнем Востоке, вызвала подозрения в США.

«В американских соцсетях продолжают циркулировать слухи о погибших солдатах, с которыми не могут выйти на связь родственники. Все случаи гибели американских военных в других регионах, рассматриваются с точки зрения вопроса «А не в Ираке ли он погиб?», — отмечает в своем Telegram-канале (@colonel_cassad) военный эксперт Борис Рожин. — По официальной версии как минимум 4 случая за последние две недели относятся к разряду «несчастных случаев».

Огромный ущерб предполагает большие потери

По официальной версии, благодаря утечке информации от иракских военных, США удалось избежать больших потерь. О «пропорциональном ответе» заявил и глава МИД Ирана Джавад Зариф. Ракетные войск КСИР нанесли удар с большой точностью — в результате удара 8 января пострадали постройки и боевая техника только на той территории базы «Айн аль-Асад», которую занимали силы США — это, согласно заявлению Пентагона, 25% территории базы.

In a missile attack on ISIS in Syria in Oct 2018, Iran launched from a site (34.478, 47.020) adjacent Bakhtaran Missile Base. If yesterday's strike on the Ain Al Asad air base was fired from the same spot, the missiles would have arrived along the flight path marked in Yellow 1/2 pic.twitter.com/g3u6eT2HLm — Michael Elleman (@EllemanIISS) January 8, 2020

Разрушения в американской части базы «Айн аль-Асад» были огромны, что заставляет предположить большое количество потерь. Корреспондент CNN Арва Дамон, побывавшая на «Айн аль-Асад», объявила, что база «практически уничтожена».

На просочившихся в соцсети видеозаписях с базы видны горы перекрученного металла — все, что осталось от ангаров, казарм и боевой техники США.

First pictures from inside the base of Ain al-Assad Wrote a Twitter account releasing this video as the first video from the site of Ain al-Assad; A Puerto Rican soldier who did not want to reveal his identity for obvious reasons sent us pictures pic.twitter.com/eK4GcESIuX — Vahidfarhadi (@Vahidfarhadi8) January 9, 2020

Потери США в Ираке используют против Трампа

Американские военные во всех случаях скрывают потери в результате военных действий, уверен военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«У американцев есть характерная черта — они всегда скрывают реальное положение дел с точки зрения потерь. Однако факты — упрямая вещь и данные начинают просачиваться в СМИ», — объяснил он Федеральному агентству новостей, отвечая на вопрос о том, почему Пентагон не может сходу назвать число потерь.

С ним согласен член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок.

«[Зачастую] поступают так: потери более 15 человек делят, например, на пять дней. Такое, знаете, лукавство: реальные потери они не указывают, но зная их, распределяют на несколько дней», — указал он.

По мнению Матвийчука, потери в результате «Айн аль-Асад» будут раскрывать по мере необходимости, чтобы подорвать предвыборную кампанию президента США.

«Я полагаю, что чем ближе выборы в США, тем больше будет информации против Трампа. Тем больше будут говорить о том, что были большие потери в личном составе и технике. Я думаю, это будет продолжаться до тех пор, пока Демократы в США будут гонять Трампа, а Трамп будет гонять Демократов, — пока они не помирятся или не решат вопрос каким-то другим образом. Данные, которые выкидывают в публичное пространство, — это данные, которые используют против Трампа.

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

Анатолий Цыганок считает, что ужас, пережитый при ракетному ударе КСИР, надолго запомнится американцам.

«Я думаю, что иранцы успешно отомстили за гибель своего генерала Сулеймани, уничтожив по крайней мере 50 американцев, и дали достойны ответ американскому правительству ударом по этим базам», — подытожил военный эксперт в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее в Иране заявили, что убийство США генерала Кассема Сулеймани приведет к цепной реакции. Тегеран намерен добиться того, чтобы американские войска покинули Ближний Восток навсегда.