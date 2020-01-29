Москва, 29 января. Переезд органов власти из Москвы в российские регионы не рассматривается, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители средств массовой информации уточнили, что сегодня много пишут о деконсолидации — переезде министерств в регионы. Они поинтересовались, как относятся к этой идее в Кремле. Он подчеркнул, что в Кремле не обсуждают вопрос переезда федеральных министерств в регионы.

«Речь об этом не идет», — сказал представитель Кремля.

Напомним, было сформировано новое правительство Российской Федерации. Оно приступило к своим обязанностям.

Его руководителем назначен экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. У премьера девять заместителей вместо десяти, как это было у его предшественника на посту премьера Дмитрия Медведева. Кроме того, в Кабмине появилось много новых лиц, таких, как бывший заместитель главы ФНС Алексей Оверчук, ставший теперь вице-премьером. При этом почти все основные посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».

Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым правительством заявил, что задачи перед Кабмином стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить. По его словам, среди ключевых задач — улучшение демографических показателей, поддержка семей с детьми, а также качественное образование и здравоохранение.