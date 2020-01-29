Шерин прогнозирует провал новой провокации «Белых касок» с химоружием для свержения Асада

Спонсируемые Западом так называемые «Белые каски» вместе со своими подельниками-террористами готовят новую провокацию с химическим оружием в Сирии, надеясь обвинить в химатаке президента страны Башара Асада и добиться его свержения. Однако, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, почерк провокаторов всем известен, и их замысел предсказуемо обречен на провал.

Активизация провокаторов из «Белых касок» стала ответом на очередную победу армии Сирии над террористами, засевшими в провинции Идлиб: верные Башару Асаду войска сначала окружили, а затем освободили город Маарет-ан-Нуман, имеющий важнейшее стратегическое значение. В настоящее время террористы выбиты из города, и сирийская армия приступила к разминированию освобожденной территории.

В ходе операции сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок» с химоружием. Видео допроса боевика по имени Абу Хамза опубликовал российский центр по примирению в Сирии.

В ходе допроса Хамза сообщил, что в его обязанности входила охрана складов в городе Кафр-Хамра. Он рассказал, что стал свидетелем, как представители «Белых касок» (так называемая «Сирийская гражданская оборона» со штаб-квартирой в Лондоне) забрали со склада какие-то подозрительные коробки, фрагменты ракет и снарядов, а также съемочное оборудование для съемки фейкового видео о химатаке.

Комментируя очередную подготовку «Белыми касками» провокации с применением химоружия, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что к подобным действиям со стороны террористов и их западных покровителей нужно быть постоянно готовыми. Российские военные ранее предупредили, что «Белые каски» планируют устроить такую атаку уже в ближайшее время, напомнил он.

«Нужно делать все, чтобы предотвращать любые действия провокаторов на территории Сирии, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этим должна заниматься и сирийская армия, и военная полиция, и служба безопасности, и другие структуры. Эти провокации происходят регулярно, как правило, как только террористы начинают терпеть очередное поражение. Подобное происходит с такой регулярностью, что все это уже пора предвосхищать».

При этом предсказуемость террористов и их западных покровителей дает уверенность, что очередная провокация будет неизбежно и очень быстро разоблачена, отмечает политик. Так было со всеми предыдущими заявлениями, что силы Асада якобы «применили химоружие»: ни одна из этих «атак» так и не нашла документального подтверждения, напомнил собеседник ФАН.

«Такие провокации были, и мы их помним. Без сомнения, они будут и впредь. Это уже не секрет, и даже в мире к этому привыкли. Однако напомню, все предыдущие провокации «Белых касок» были разоблачены, и на этот раз у провокаторов тоже ничего не получится», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики и их сообщники из «Белых касок» готовят провокацию с применением химоружия, планируя обвинить в этом сирийские власти. Провокацию готовят в провинции Идлиб, где сирийская армия уверенно теснит террористов.

Генерал сообщил, что в несколько населенных пунктов провинций Идлиб и Алеппо прибыли представители «Белых касок» с емкостями, предположительно, содержащими боевое отравляющее вещество — газообразный хлор. Провокаторов охраняли боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещенной в РФ. По словам российского военного, цель провокации — обвинить сирийские власти в использовании химоружия против мирного населения.

По данным сирийских источников, «Белые каски» и сотрудничающими с ними боевики держат запасы отравляющих веществ в специальных схронах в провинции Идлиб, на западе провинции Алеппо, а также в горной Латакии в труднодоступных местах.