«Зенит» улетел в Испанию без Кокорина

Санкт-Петербург, 29 января. Петербургский «Зенит» улетел на вторые тренировочные сборы в Испанию без Александра Кокорина. Информация об этом появилась в Twitter сине-бело-голубых.

Всего на сбор, который продлится с 29 января по 10 февраля, полетели 27 футболистов. Голкиперы: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, нападающие — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев, Даниил Шамкин, защитники — Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой. Полузащитники — Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

В Испании питерцы проведут два контрольных матча. 1 февраля подопечные Сергея Семака встретятся с «Дюделанжем» из Люксембурга, а 9 февраля — с московским ЦСКА.

Напомним, ранее руководство ФК договорилось с «Сочи» об аренде Кокорина до окончания текущего сезона. Однако спортсмен выступил против перехода, после чего его отправили в дубль клуба.