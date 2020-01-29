Богатейшая блогерша мира заказала на день рождения Киркорова и Ревву

Москва, 29 января. Одна из богатейших блогеров мира Настя Радзинская пригласила на свой шестой день рождения Филиппа Киркорова и Александра Ревву. Видео с праздника опубликовано в YouTube-канале юной звезды.

Родители блогерши решили не скупиться на празднование шестилетия звезды и пригласили на мероприятие десятки звезд, участие в концертной программе приняли Киркоров и Ревва.

В YouTube-канале, на который подписаны 46 млн пользователей, появилось видео того, как дети отплясывают под песню Реввы «Алкоголичка». А в Instagram юной блогерши выложена видеозапись, на которой Киркоров исполняет песню «Стеснение пропало». Кроме того, праздник посетили Игорь Николаев и Кристина Орбакайте, а само торжество прошло в Майами, сообщает «Царьград».

Радзинская ведет несколько каналов на YouTube, общее число подписчиков составляет более 100 млн. Ранее сообщалось, что Forbes включил Радзинскую в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Согласно подсчетам издания, годовая прибыль блогерши составляет 18 миллионов долларов.

Кроме того, с ее каналами сотрудничают большие компании, производящие продукты питания и игрушки. Как говорится в материале, девочка родилась с церебральным параличом и доктора боялись, что она никогда не сможет разговаривать. Родители не отчаивались и стали записывать различные успехи ребенка на камеру. На сегодняшний день видеоролики о ее традиционных занятиях, прогулках и играх выходят на семи языках.