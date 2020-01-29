В Кремле пока не уверены в приглашении Зеленского на парад Победы

Москва, 29 января. В Кремле пока не принято решение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее украинский лидер во время визита в Польшу заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту.

Отвечая на вопрос журналиста, Песков отметил, что пока ему неизвестно о планах приглашения Зеленского на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.