Цеков заявил, что наказание за потенциально опасные митинги должно быть строже

Москва, 29 января. РФ необходимо пересмотреть нормы законодательства, регулирующие действия полиции на несанкционированных митингах, а также значительно ужесточить ответственность за организацию таких мероприятий. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По мнению крымского сенатора, в случае с несанкционированными акциями можно изучить опыт Франции.

«Конечно, нужно ужесточать наказания. Прежде всего к организаторам этих акций», — выразил уверенность Цеков.

Он указал на то, что устраивающие незаконные митинги граждане должны отвечать по всей строгости российского закона. В связи с этим, отметил он, Москва могла бы почерпнуть полезные идеи из опыта зарубежных стран, где наказание за потенциально опасные акции и митинги гораздо строже, пишет «Инфореактор».

«Наказания за нарушения могут быть значительно серьезнее, чем у нас есть на сегодняшний день», — подытожил Цеков.

Напомним, незаконные митинги устроили летом прошлого года в Москве перед выборами в столичный парламент сторонники и сподвижники опального блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили с помощью несанкционированных сходок надавить на избиркомы.

Участники акций в Москве бросали в сотрудников правоохранительных органов тяжелые и острые предметы, а также нападали с перцовыми баллончиками. Всего за несколько акций было задержано примерно 1,7 тысячи провокаторов. Следователи завели уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на законных представителей власти.