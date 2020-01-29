Путин в среду встретится с премьер-министром Баварии

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле, он проведет несколько встреч, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя Кремля, среда будет напряженной, так как у Путина запланировано много встреч. Президент побеседует с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, руководителем Минздрава РФ Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Они расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса в РФ, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно», — уточнил пресс-секретарь.

Далее в течение дня президент встретится с ушедшими в отставку членами правительства. Песков напомнил, что такие встречи уже стали традицией.

«Цель — поблагодарить за напряженный труд, поговорить о дальнейших перспективах занятости», — сказал он.

29 января Владимир Путин также примет у себя находящегося в Москве премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

«Германия остается важным торгово-экономическим, инвестиционным партнером. Поэтому такие обсуждения с ведущим регионом ФРГ являются чрезвычайно важными и актуальными», — подчеркнул Песков.

В среду стало известно, что масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002–2003 годов. В настоящее время в Китае подтверждено заражение коронавирусом 5974 человек, еще у 9,2 тысячи человек обнаружены симптомы заражения. Власти сообщают о 132 погибших и 104 излечившихся.

Из-за распространения коронавируса руководство США рассматривает возможность приостановки авиасообщения с КНР.