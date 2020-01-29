В Кремле заявили, что ждут информацию о «великой сделке» от Нетаньяху «из первых рук»

Москва, 29 января. Кремль продолжает анализировать эту информацию, изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Завтра будет встреча с Нетаньяху, поступит информация из первых рук. План получил полную поддержку со стороны Израиля, был поддержан рядом других государств, но получил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника сделки – Палестины», — добавил он.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает быть участником ближневосточной пятерки и при необходимости готова делать все возможное для того, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке.