Генсек ЛАГ отреагировал на предложенную Трампом «сделку века» по Палестине

Каир, 29 января. Первое изучение плана Вашингтона по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их территории. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Он обратил внимание на то, что мирный план американской стороны «может быть эффективным только после переговоров между двумя сторонами». По его словам, ЛАГ скрупулезно изучила американский вариант урегулирования ситуации.

«Первое ознакомление с объявлением главы Белого дома Дональда Трампа указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей», — подчеркнул Гейт.

Кроме того, он указал на то, что «справедливый и стабильный мир между палестинцами и израильтянами не может быть достигнут путем игнорирования действительности израильской оккупации палестинских земель, начиная с 1967 года, или путем узаконивания этой оккупации».

Глава вашингтонской администрации накануне представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, подготовленный администрацией США. В соответствии с этим планом, как сообщил американский лидер, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, Вашингтон откроет свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, а палестинцы смогут в два раза увеличить свою территорию. Для воплощения в жизнь «сделки века» США сформируют совместный комитет с Израилем. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным американцами планом.