Москва, 29 января. Российский певец Дмитрий Маликова в свой день рождения удивил поклонников, опубликовав в своей социальной сети архивный снимок. Фотография появилась в Instagram.

Маликов 29 января празднует свой 50-летний юбилей. Свой творческий путь артист начал в 17 лет. Как ранее рассказывал певец, будучи студентом консерватории, он, видевший себя в будущем композитором, сочинил несколько песен и решил спеть их сам. Таким образом появился хит «Ты моей никогда не будешь». При этом в 19 лет Маликов собирал стадионы, а также не знал, как спастись от поклонниц.

Артист предложил поклонникам вспомнить о тех временах. Маликов в свой юбилей удивил поклонников снимком 30-летней давности. Подписчики Маликова подчеркнули, что за три десятилетия он совсем не изменился.

«Ничуть не изменился!» — написали они. «Дима! С Днем рождения! Будь здоров и счастлив, дорогой!» — поздравила коллегу в комментариях певица Анита Цой. «Димочка! Вы с приятелем — целое поколение! С днем рождения! Будь здоров», — оставила пожелания исполнительница Наталья Подольская.

Ранее известный российский певец Дмитрий Маликов отдохнул вместе с семьей в Геленджике. Он опубликовал фотографии с годовалым сыном Марком. На снимке Дмитрий вместе с сыном одеты в шорты одинаковой расцветки, на голову ребенка заботливо надета шляпа.

Это второй ребенок в семье Маликовых. У него есть взрослая дочь Стефания. Певец рассказал журналистам, что старается наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с сыном.

Напомним, Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания. Кроме того, у супруги музыканта есть дочь Ольга от первого брака.