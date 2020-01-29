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Звезда «Сватов» огорчил поклонников «постаревшим» лицом

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Звезда «Сватов» огорчил поклонников «постаревшим» лицом

Москва, 29 января. Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин огорчил поклонников своей неожиданной переменой во внешности. По мнению зрителей, он обрюзг и постарел.

Отметим, что съемки «Сватов» останавливались на некоторое время и многим актерам застой не пошел на пользу: Олеся Железняк и Татьяна Кравченко сильно поправились, у Федора Добронравова появилась седина. Вот и для Добрынина перерыв не прошел бесследно. В новых сериях у него прибавилось седых волос. Кроме того, поклонники обратили внимание, что у него появились большие мешки под глазами, и он совсем стал похож на дедушку. 

Напомним, в новом сезоне герои сериала попадут в XIX век. Семьи Будько и Ковалевых превратятся в помещиков. Добронравов ранее заверил журналистов, что сериал не покинул ни один из известных актеров. При этом актер Михаил Трухин, который также задействован в шоу, несколькими днями ранее выразил опасение, что седьмой сезон «Сватов» может стать последним. Трухин добавил, что съемки сериала уже приостанавливались прежде, поэтому нет никакой гарантии, что это не повторится снова.

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