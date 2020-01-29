Сирия, 29 января. Джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются перезанять на юго-востоке Идлиба ключевой город Маарет-ан-Нуман. Провокации курдских боевиков в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по укрепленным районам джихадистов на юге Идлиба в окрестностях города Маарет-ан-Нуман и на юго-западе Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: отразили попытку курдских боевиков проникнуть в безопасную зону «Источник мира» на севере провинции Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: наносит удары по опорным пунктам сирийской армии у Маарет-ан-Нумана в Идлибе и на юго-западе Алеппо.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила о нападении на отряд сирийской армии на востоке Латакии.

Курдские вооруженные формирования: совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких сил на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Как сообщает новостное агентство Step News на северо-востоке провинции Латакии продолжаются боевые действия Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил против джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Согласно данным военных источников, отряды сирийской армии открыли огонь из артиллерии по укрепления боевиков у города Аль-Хадер, Тардин и на высотах горы Аль-Акрад. Источник также сообщил, что в Идлибе в приграничной с Латакией зоне, САА укрепляют огневую мощь и разместили ракетные установки в окрестностях Джиср-аш-Шугура для обстрела укрепленных районов радикалов.

Медиаресурсы «вооруженной оппозиции» распространяют сообщения о ранении нескольких военнослужащих САА в результате столкновения у поселка Аль-Хадад. Согласно заявлению боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», отряд военнослужащих попал в засаду, устроенную в окрестностях поселка.

Провинция Алеппо

Согласно заявлению джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», ночью в результате обстрела в районе поселка Халса на юго-востоке провинции, джихадистам удалось подбить танк сирийской армии. Информации о жертвах и убитых из числа экипажа пока не поступало. Джихадисты также заявили, что вернули себе частичный контроль над окрестностями поселка Тель-аль-Хандас и у деревни Ас-Суфахаин.

На рассвете у деревень Рашидин и отряд проасадовского Корпуса Стражей Исламской революции обменялся ударами с боевиками из тяжелой артиллерии.

Провинция Идлиб

После того, как вчера отряды правительственной армии и союзных сил в рамках операции «Заря в Идлибе» зачистили от джихадистских бандформирований «вторую столицу» провинции - город Маарет-ан-Нуман, линия соприкосновения сместилась в окрестности населенного пункта.. Радикалы пытаются перезанять промышленные районы и близлежащие поселения. Как передает Step News, боестолкновения между САА и джихадистами происходят у поселков Тувейль аль-Халиб, Хиш и Джиср-аш-Шугур, одновременно с ракетно-артиллерийским обстрелом укреплений джихадистов у деревни Абу-Духур. Как передает агентство Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), ожесточенные столкновения продолжаются на линии фронта в районе поселений Хан-Туман и Икихар-Аль-Баззар.

Утром боевики открыли огонь из кустарных реактивных систем залпового огня в окрестностях Маарет-ан-Нумана. Источники группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщают, что у города им также удалось сбить беспилотник КСИР, который проводил разведку над позициями.

Провинция Хасака

На севере провинции между городами Рас-аль-Айн и Тель-Тамр бойцы альянса «Демократических сил Сирии» (SDF) свершили очередную вылазку в зону контроля ВС Турции и союзных сил. При помощи противотанковых ракетных установок курдские боевики уничтожили транспорт турецких военнослужащих, как сообщает источник в сети Twitter (@Servanenefrine).

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции являлось освобождение территорий, занятых курдскими бандформированиями SDF и противодействие «спящим ячейкам» «Исламского государства»1. На освобожденной от курдских боевиков территории Анкара намерена разместить два миллиона беженцев из Сирии, которые в настоящее время проживают в Турции. Кроме того, целью операции ВС Турции было создание буферной зоны для предотвращения действий террористов «Рабочей партии Курдистана», SDF и «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.