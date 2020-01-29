МИД отреагировал на отмену визита в Россию нидерландской делегации

Москва, 29 января. Нидерланды специально пошли на провокацию, включив в делегацию парламентариев для визита в РФ нежелательного депутата, понимая последствия. Об этом в среду сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел России.

Как указали в дипломатическом ведомстве, Амстердам был заранее осведомлен о нежелательности включения Шурдсмы в делегацию из-за его откровенно русофобских высказываний. Однако Нидерланды проигнорировали предупреждения Москвы и «сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия».

В дипломатической миссии уверены, что в Гааге не хотели, чтобы визит парламентариев состоялся впервые за 11 лет. При этом, отменив под предлогом «депутатской солидарности» поездку в российскую столицу, теперь власти этой страны по традиционной схеме возлагают на Россию вину за срыв визита нидерландских парламентариев, передает РИА Новости.

Ранее посольство Нидерландов в РФ сообщило, что делегация парламента страны отменила запланированный на предстоящий месяц визит в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в страну. Нидерландский политик Шурда Шурдсма был включен в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию России.