Власти Хасаки дали отпор «школьному» произволу курдских боевиков в Сирии

Дамаск, 29 января. Управление образования провинции Хасака открыло две новые школы, каждая — с 13 сборными классами, предоставленными организацией ЮНИСЕФ, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
«Дирекция открыла школу, расположенную в районе между центром города Хасака и окрестностями Гверана. Ожидается, что в этом учебном заведении будет заниматься начальные классы. Уроки будут проходить утром и вечером», — заявила глава департамента образования в Хасаке Ильхам Сурхан в комментарии ФАН.
По ее словам, в каждом классе может разместиться порядка 60 учеников, что будет способствовать уменьшению нагрузки в других школах, в общей сложности новое учебное заведение сможет принять 1500 человек.
Сурхан добавил, что в настоящее время строится еще одна школа, которая будет состоять из 13 сборных классных комнат, она также будет расположена в центре.
Данные меры стали жизненной необходимостью, поскольку боевики так называемых «Демократических сил Сирии» упорно продолжают закрывать правительственные учебные заведения, находящиеся в районе их оккупации. Они также запрещают несовершеннолетним обучаться по программам, утвержденным сирийским правительством, требуя, чтобы они перешли на курдский язык. В итоге большинство детей вынуждено ездить на учебу в города, которые контролирует Дамаск. В связи с большим наплывом учеников некоторые школы оказались значительно перегружены.
«Они стали переводить все учебные пособия на арабский и ассирийский языки, заставили детей учиться именно на них не только в государственных, но и в частных школах. В этом году они помешали старшим классам спокойно закончить школу. Все это привело к снижению уровня образования в провинции Хасака. К счастью, у нас есть народное сопротивление, и жители хотят, чтобы их дети ходили в подконтрольные САА школы и учились именно по пособиям министерства образования Сирии», — подчеркнула собеседница ФАН.
Следует отметить, что в период с 2016 года по настоящее время, в городах Хасака и Камышлы было открыто порядка 190 классных комнат.
Население Хасаки по-прежнему отказывается переводит своих детей на курдскую учебную программу, число сирийских школ, которые были закрыты курдскими формированиями, достигло отметки 2423. Кроме того, десятки школ были разрушены во время бомбардировок.
«Мы приняли все меры для того чтобы дети не потеряли ни одного учебного года. Мы открыли свыше 100 новых классов в подконтрольных САА школах, и превратили ряд закрытых государственных зданий в новые учебные заведения. Сами жители иногда дают свои дома для создания школьных помещений, куда мы, в свою очередь, приносим книги и доски», — отметила Сурхан.