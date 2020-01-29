Власти Хасаки дали отпор «школьному» произволу курдских боевиков в Сирии

Дамаск, 29 января. Управление образования провинции Хасака открыло две новые школы, каждая — с 13 сборными классами, предоставленными организацией ЮНИСЕФ, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Дирекция открыла школу, расположенную в районе между центром города Хасака и окрестностями Гверана. Ожидается, что в этом учебном заведении будет заниматься начальные классы. Уроки будут проходить утром и вечером», — заявила глава департамента образования в Хасаке Ильхам Сурхан в комментарии ФАН.

По ее словам, в каждом классе может разместиться порядка 60 учеников, что будет способствовать уменьшению нагрузки в других школах, в общей сложности новое учебное заведение сможет принять 1500 человек.

Сурхан добавил, что в настоящее время строится еще одна школа, которая будет состоять из 13 сборных классных комнат, она также будет расположена в центре.

Данные меры стали жизненной необходимостью, поскольку боевики так называемых «Демократических сил Сирии» упорно продолжают закрывать правительственные учебные заведения, находящиеся в районе их оккупации. Они также запрещают несовершеннолетним обучаться по программам, утвержденным сирийским правительством, требуя, чтобы они перешли на курдский язык. В итоге большинство детей вынуждено ездить на учебу в города, которые контролирует Дамаск. В связи с большим наплывом учеников некоторые школы оказались значительно перегружены.

«Они стали переводить все учебные пособия на арабский и ассирийский языки, заставили детей учиться именно на них не только в государственных, но и в частных школах. В этом году они помешали старшим классам спокойно закончить школу. Все это привело к снижению уровня образования в провинции Хасака. К счастью, у нас есть народное сопротивление, и жители хотят, чтобы их дети ходили в подконтрольные САА школы и учились именно по пособиям министерства образования Сирии», — подчеркнула собеседница ФАН.

Следует отметить, что в период с 2016 года по настоящее время, в городах Хасака и Камышлы было открыто порядка 190 классных комнат.

Население Хасаки по-прежнему отказывается переводит своих детей на курдскую учебную программу, число сирийских школ, которые были закрыты курдскими формированиями, достигло отметки 2423. Кроме того, десятки школ были разрушены во время бомбардировок.