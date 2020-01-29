Москва, 29 января. Московский храм Феодора Студита у Никитских ворот, где состоялось отпевание его настоятеля, протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем.

Десятки человек находились на улице рядом с многочисленными траурными венками и цветами. На отпевание пришли политики, общественные и церковные деятели, журналисты.

Гражданская панихида начнется в 14.00 по московскому времени в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Всеволод Чаплин ушел из жизни 26 января в возрасте 51 года. Как рассказал прихожанин московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько, священнику внезапно стало плохо на улице. Чаплин стал задыхаться, «посинел, упал». На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть протоиерея.

По предварительным данным, причинами смерти известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина стали астма и острая ишемическая болезнь сердца.

Многие общественные и политические деятели тяжело восприняли смерть Чаплина. Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что смерть священника от сердечного приступа стала для него неожиданной, несмотря на то, что у протоиерея были диабет и астма. По словам Гаврилова, Чаплин в жизни, в личном общении был человеком мягким и душевным, добрым и искренним.