Бредихин призвал ужесточить наказание за беспорядки перед выборами в Думу 2021 года

На фоне протестов из-за пенсионной реформы во Франции, сопровождающихся массовыми беспорядками и столкновениями участников митингов в Париже с полицейскими, вынужденными применять в качестве мер внушения толпы резиновые дубинки и слезоточивый газ, остро встает вопрос о проведении превентивных мер в России с целью не допустить подобного в нашей стране. Одной из таких мер может стать ужесточение законодательства за участие и организацию массовых беспорядков, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

«Ввиду того, что вскоре будут проводиться выборы в Государственную думу, политическая повестка в России будет сопровождаться протестами, большая часть которых, вне всяких сомнений, окажется несанкционированными. Убежден, что активно будет разыгрываться как нынешний парижский сценарий, так и сценарий Майдана 2014 года. Протестующие теперь будут выходить отнюдь не с пустыми руками: в них окажется много чего интересного, в том числе, возможно, те самые коктейли Молотова, которые начнут бросать на Манежной площади», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, оппозиция вполне готова к осуществлению подобных действий.

«В преддверии парламентских выборов в 2021 году вполне возможен союз крайних либералов во главе с Алексеем Навальным и Любовью Соболь и левых сил, которые объединят Николай Платошкин и Павел Грудинин. Ими будут применяться радикальные методы ведения политической борьбы, о которых писал еще Владимир Ленин — в этой связи можно сказать, что упомянутые мной товарищи следуют заветам Ильича по проведению революции и свержению власти», — заявил политолог.

Бредихин убежден: Российской Федерации следует обновить законодательство в плане ответственности за организацию и участие в массовых беспорядках, значительно ужесточив его.

«При этом надо разграничивать формат «участников» и «организаторов» — вторые должны получать кратно большие сроки тюремного заключения, нежели первые. Мы прекрасно знаем, что подстрекатели будут отсиживаться где-нибудь вне поля активных действий, предоставляя возможность получать наказания своим сторонникам. Так вот — так быть не должно. Организаторы должны нести абсолютную ответственность за попытки дестабилизировать общество и разрушить российскую государственность», — уверен эксперт.

По его мнению, даже многомиллионные штрафы, которые получили организаторы летних массовых беспорядков в Москве (напомним, тогда поводом для них послужили выборы в Мосгордуму) не являются адекватным наказанием за их преступления.

«Не думаю, что нужно позволять им отделываться только денежными взысканиями: в деле сохранения целостности государства должен работать Уголовный кодекс, — убежден собеседник ФАН. — Вон у Навального штраф висит на два миллиона рублей — и что, прекратит он свою деятельность? Конечно нет».

Бредихин считает, что в случае спрогнозированного им протестного обострения полиции следует активно использовать спецсредства на митингах — например, водометы.