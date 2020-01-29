Москва, 29 января. Бабушка и дедушка двух мальчиков, которых оставили в московском аэропорту «Шереметьево», выразили готовность забрать детей, об этом сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Петухова отметила, что специалисты системы органов профилактики постараются вернуть детей из Комсомольска-на-Амуре в родную семью. До конца недели мальчиков должны доставить в регион, согласие матери на перевозку детей уже получено.

«У мальчиков есть родные бабушка и дедушка по материнской линии, которые выразили готовность взять их себе. Условия хорошие», — рассказала Петухова.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, а затем улетел в Ростов-на-Дону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Во вторник оставивший детей мужчина пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной. Ранее Ольга, мать детей, рассказала об агрессивном поведении экс-супруга. С отцом мальчиков она состоит в разводе. По ее словам, бывший возлюбленный применял в отношении нее физическую силу.