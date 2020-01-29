Богомолов умилил фолловеров трогательным фото с Собчак

Москва, 29 января. Театральный режиссер и поэт Константин Богомолов умилил фолловеров трогательным снимком со своей супругой Ксенией Собчак. На фото, опубликованном в социальной сети Instagram, он нежно обнимает журналистку.

Сама экс-ведущая скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Собчак также оставила короткий комментарий под снимком: «Мой».

«Чувствуется, что это по-настоящему», — отмечали комментаторы.

Пользователи радовались, что влюбленные нашли друг друга, а также желали им хранить теплые чувства как можно дольше. Другие участники обсуждения напомнили звездной паре о том, что «счастье любит тишину».

«Прямо мурашки от фото, настолько чувствуется огонь и любовь. Кайф!» — указывали фолловеры.

А одним из первых пост прокомментировал историк моды и искусствовед Александр Васильев, который написал, что Богомолов и Собчак «прекрасные».

Ранее Богомолов рассмешил фолловеров, разместив новое фото супруги Ксении Собчак в своем Instagram-аккаунте. На снимке журналистка и ведущая авторской программы «Осторожно, Собчак!» позирует в воздушном платье пастельного оттенка на песке. Многие участники обсуждения сравнили Собчак с богиней и нимфой, отметив, что Богомолов относится к своей супруге с восторгом и трепетом.