РФ ведет переговоры с КНР об эвакуации россиян из провинции Хубэй

Москва, 29 января. Москва намерена эвакуировать россиян только из провинции Хубэй КНР, поскольку ситуация в регионе наиболее опасна из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило генконсульство РФ в Гуанчжоу.

По информации российского представительства, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о деталях операции, поскольку самостоятельно граждане РФ не могут покинуть регион из-за карантина.

«В настоящее время посольство России в КНР прорабатывает с китайскими властями вопросы эвакуации лишь граждан, находящихся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй», — говорится в сообщении.

В других регионах Китая россияне могут самостоятельно выехать из страны, поэтому там эвакуация не требуется. В частности, туристы, находящиеся в провинции Хайнань, «возвращаются на родину по каналам своих туроператоров».

«В Anex Tour заявили о готовности вывезти всех «своих» туристов до 3 февраля. В настоящее время формируются списки и согласовывается полетная программа», — передает генконсульство.

Представительство РФ также призвало россиян, находящихся на юге Китая, предоставить наиболее полную информацию о себе.

«Без этого не получится правильно рассчитать потребности в средствах защиты, в продуктах питания, в транспортном обеспечении», — отмечается в заявлении.

О появлении ранее неизвестного коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Сообщалось, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.