Депутат Боярский оценил возможность расширения доступа силовиков к данным россиян

Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев выступил с предложением дать сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным россиян. Перед рассмотрением данной инициативы в нижней палате парламента необходимо провести консультации с представителями силовых органов, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Об этой идее министр заявил в ходе презентации на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». В случае принятия данной инициативы сотрудники силовых ведомств получат доступ к государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. В настоящее время только решение суда открывает доступ силовикам к записям телефонных разговоров, SMS, сообщениям в мессенджерах, а также к банковской информации.

По действующему законодательству, оперативно-розыскную деятельность могут проводить сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни и внешней разведки Минобороны. По мнению Шадаева, доступ к данным россиян необходимо предоставить к 2024 году.

Сергей Боярский в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что в любом случае необходимо более детально ознакомиться с уже оформленным предложением министра связи.

«Это могло быть просто мнение, и нужно послушать контекст, в котором было озвучено это предложение, — отметил парламентарий. — На мой взгляд, сегодня уже есть действующие законные механизмы, которые в рамках оперативно-розыскной деятельности позволяют сотрудникам органов внутренних дел и специальных служб беспрепятственно получать всю необходимую информацию технического характера. Расширение такого рода полномочий нужно обсуждать и внимательно смотреть, а также возможности их реализации и применения. Конечно, в первую очередь нужно спросить сами органы, представляющие силовой блок. Если такие предложения будут сформулированы и поступят, то мы их рассмотрим на площадке комитета».

Ранее в России были внесены изменения в законодательство с тем, чтобы обеспечить розыск пропавших детей по сигналу мобильных устройств по заявлению родителей, напоминает Боярский.

«Это правильная и оперативная мера, и проводится без решения суда. Сотовые операторы предоставляют трекинг мобильного устройства сотрудникам органов внутренних дел. Тут все понятно и прозрачно, и это предложение было оформлено», — сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев объяснил, что реализация данной инициативы невозможна без изменения законодательства, и министерству связи следует внести поправки на рассмотрение в Госдуму.

«Он [Шадаев] будет должен поставить этот вопрос перед правительственной комиссией», — заявил депутат.

В марте прошлого года Минсвязи рассказывало о проекте «Цифровой профиль», который начнет действовать в четвертом квартале 2020 года. «Цифровой профиль» предполагает создание своеобразных электронных аккаунтов россиян, где будут включены все имеющиеся о них в государственных структурах цифровые данные.