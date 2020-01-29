В Совбезе ООН рассмотрят предложенную Великобританией резолюцию по Ливии

Проект резолюции по Ливии, предложенный Великобританией по вопросу прекращения огня в регионе, обсудят 29 января в ходе заседания Совбеза ООН. Как сообщает арабское издание Alsaaa24, от генсекретаря ООН Антониу Гутерриша ожидают конкретных предложений о создании механизмов, которые позволили бы контролировать соблюдение перемирия между силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА). Речь идет в том числе и о возможной отправке мониторинговых миссий от Европейского и Африканского союзов.

В проекте резолюции Великобритания потребовала, чтобы Совбез ООН одобрил результаты Берлинской конференции по Ливии и призвал все члены-государства полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, введенное с 2011 года.

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что когда страны, которые разрушили Ливию, выдвигают какие-то предложения, сама Ливия может вследствие этого расколоться еще больше, и подобные резолюции повиснут в воздухе.

«Конечно, все будут говорить об урегулировании и нормализации, но конкретные предложения будут расходиться с интересами двух сторон. После всех действий Турции, предложений Германии и тому подобного они не будут иметь серьезных результатов. Это будет просто дипломатическая игра с политической нецелесообразностью», — убежден Анохин.

Он отметил, что маршал ЛНА Халифа Хафтар прекрасно понимает, что идет дискредитация противника в связи с действиями Турции и поведении боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

«Хафтар набирает силы, и это понимают на западе. Их (западные — Прим. ФАН) предложения и активность в целом говорят о том, что они теряют какую-то международную инициативу. А вот мы в этом конкретном случае держим хорошую паузу, чтобы создать реальные условия для мирного процесса, который будет в Ливии», — говорит эксперт.

Ранее состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон Халифы Хафтара и Файеза Сарраджа в Москве по инициативе российского президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров стороны договорились о соблюдении перемирия. Еще одним шагом на пути к урегулированию кризиса в Ливии была международная конференция в Берлине.

1 Организация запрещена на территории РФ.