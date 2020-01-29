Телеканал RT преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube

Москва, 29 января. RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Отмечается, что по общему числу просмотров на всех аккаунтах телеканал опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Как уточнили в RT, одним из самых популярных за 2019 год роликов стал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Отмечается, что агентство RT Ruptly оказалось единственным, снявшим момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Эти кадры затем растиражировали мировые средства массовой информации, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Кроме того, среди эксклюзивных видео RT в 2019 году были прямые трансляции и ролики с акций протеста «желтых жилетов» во Франции.

Ранее главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала публикации иностранных средств массовой информации о якобы готовящемся «взломе» выборов в Европейский парламент. Симоньян уточнила, что различные иностранные средства массовой информации уже пишут, что некая страна может вмешаться в избирательный процесс.

Она напомнила, что зарубежные издания также сообщают о том, что РФ якобы должна «взломать» выборы, и сделает это непременно при помощи RT. Симоньян указала на то, что ВВС, France 24 и другие издания опубликовали статьи с одинаковым посылом. Телеканал RT упрекали в том, что он освещал проходящие во Франции протесты «желтых жилетов». Как пишут западные журналисты, это является «прямой угрозой Европейской демократии». Симоньян дала западным спецслужбам совет по поиску «русского следа». По ее словам «русский след совершенно точно можно будет найти на пляжах мира летом».