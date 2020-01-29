В Брянске многодетная мать организует масштабные мероприятия для инвалидов

Брянская региональная общественная организация помощи инвалидам «Поверь в себя» была основана в 2016 году. Руководитель проекта Марина Чепиницкая рассказала Федеральному агентству новостей, как возникла эта идея, чего она добилась и что планирует сделать в будущем.

«Я обычная мама, которая не сложила крылья. Главная моя задача заключалась в том, чтобы вытащить инвалидов из дома и чтобы они не сидели взаперти», — заявила она.

В семье Марины Чепиницкой трое детей. Среднему сыну сейчас 24 года. Спустя несколько месяцев после его рождения врачи диагностировали детский церебральный паралич.

«Со своим сыном я столкнулась с заболеванием, которое остается на всю жизнь, — это ДЦП. Поэтому мною было принято решение открыть организацию без ограничения возраста», — продолжила волонтер.

В 2010 году она начала поиски семей, в которых были дети-инвалиды.

«Мы начали встречаться и вести переговоры о том, что можем сделать для наших детей. Появились желающие присоединиться волонтеры. Мы стали проводить мероприятия, ездить по домам».

Сейчас в организации принимают участие более 200 волонтеров. Для людей разных возрастных категорий масштабные мероприятия проводятся три раза в год и собирают более 500 человек.

«Для маленьких участников это аквагрим, мастер-классы, для молодежи — участие в спортивных играх. Для инвалидов более преклонного возраста у нас работает площадка с баянистами, где они поют и общаются», — пояснила организатор.

Осенью этого года Марина планирует открыть центр дневного пребывания для тяжелых инвалидов. Губернатор города Брянска Александр Богомаз поддержал эту идею и пообещал всевозможную поддержку.

«В нашем центре будет работать зал ЛФК, соленая пещера, будут фотографы, бары, кислородные коктейли и так далее. Ежедневно будут приезжать аниматоры», — отметила собеседница ФАН.

В 2012 году Чепиницкая стала первым обладателем хрустального кубка «Почетный волонтер города Брянска» и была награждена медалью за вклад в развитие города.